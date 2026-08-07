L'anticiclone proveniente dal Nord Africa continua a dominare l'estate, ma nelle prossime ore l'arrivo di aria fresca atlantica causerà temporali che porteranno un breve sollievo, ma anche il rischio di fenomeni violenti. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, non ci saranno miglioramenti prima del 18 agosto e la prossima settimana si prevedono temperature fino a 38-39°C a Milano e Roma, ben 7 gradi al di sopra delle medie.

Oggi, venerdì 7 agosto, al Nord i primi temporali colpiranno la zona alpina, portando un calo termico di 5°C sui settori centro-orientali. Nel primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno alla fascia prealpina e in serata interesseranno la Pianura Padana con temporali localmente intensi. L'accumulo di calore e umidità dalla quarta ondata favorirà forti rovesci. Durante il weekend, la situazione si stabilizzerà parzialmente con i rovesci concentrati soprattutto sulle zone montuose.

Nella settimana successiva, l'anticiclone si espanderà ulteriormente portando temperature eccezionali non solo in Italia, ma in gran parte dell'Europa: previsti 37°C a Parigi e valori estremi anche in Germania. In Italia, i termometri saliranno nuovamente fino a 7-8°C sopra la media, con temperature che potranno sfiorare i 39°C a Roma e Milano. La prevista rinfrescata per il 19 agosto potrebbe essere di breve durata e limitata al Nord e al versante adriatico.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 7 agosto

Cielo prevalentemente sereno, con addensamenti pomeridiani specie sul settore orientale, associati a isolati rovesci o temporali a cumulato debole.

Venti deboli o moderati nord-occidentali, fino a forti nel pomeriggio lungo le Bocche di Bonifacio.

Mari mossi o poco mossi, fino a molto mossi i bacini nord-occidentali.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 8 agosto

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature minime in lieve calo; massime prevalentemente stazionarie ma in moderata diminuzione lungo le fasce costiere orientale e meridionale.

Venti nord-occidentali deboli, o al più localmente moderati.

Mari mossi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domenica 9 agosto

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venti deboli di direzione variabile.

Mari poco mossi o quasi calmi.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì si avrà cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani, temperature in generale lieve aumento, venti deboli di direzione variabile con componente orientale, mari poco mossi o quasi calmi.