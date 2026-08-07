Non si placa il fuoco in Sardegna, a causa di nuovi incendi stanno impegnando nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto 2026, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in diverse aree dell'Isola, dove sono in corso le operazioni di spegnimento con il supporto dei mezzi aerei.

Oltre ai roghi a Carbonia e a San Nicolò d'Arcidano, un intervento riguarda le campagne di Serramanna, in località C. Cixi, dove ha operato un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias. Sul posto le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sanluri.

Un secondo incendio interessa invece le campagne di Desulo, in località Su Toni de Girgini. In questo caso il dispositivo antincendio è stato rafforzato con due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Sorgono e San Cosimo, oltre a un Super Puma decollato dalla base di Fenosu. A dirigere le operazioni di spegnimento è stato il D.O.S. della Stazione Forestale di Tonara.