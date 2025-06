È di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto a Jerzu nella tarda serata di ieri 15 giugno, intorno alle 23, lungo la ex Statale 125 in località Ponte San Paolo, nell’agro del comune ogliastrino.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, un’auto con due persone a bordo ha urtato un pilone del ponte per cause in corso di accertamento, finendo poi ribaltata all’interno della carreggiata.

L’impatto è stato violento: uno dei due occupanti, un 45enne originario di Jerzu, è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo rovesciato. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno dovuto creare un varco nella carrozzeria per consentirne l’estrazione in sicurezza.

Entrambi i feriti sono stati trasportati con urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Le loro condizioni, al momento, non sono note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, che si sono occupati dei rilievi di legge e della gestione del traffico nel tratto interessato.