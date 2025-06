Pericolo incendi in Sardegna: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino per la giornata di domani, lunedì 16 giugno, a Cagliari, dove è stata dichiarata un'allerta codice arancione, con pericolosità alta.

Ogni anno, il pericolo degli incendi minaccia la natura della nostra regione e la sicurezza delle persone, richiedendo un impegno collettivo nella promozione di comportamenti preventivi per evitare danni. Informare correttamente la popolazione è fondamentale per creare consapevolezza e favorire il rispetto delle regole di prevenzione. Una maggiore conoscenza del territorio riduce la vulnerabilità agli eventi critici. È essenziale monitorare costantemente le previsioni di rischio incendi sul sito della Protezione Civile e seguire le indicazioni delle autorità locali e della protezione civile per gestire al meglio situazioni di emergenza. Nel periodo estivo, rispettare semplici norme comportamentali può contribuire significativamente alla prevenzione degli incendi e alla salvaguardia del nostro prezioso patrimonio boschivo.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO



Per evitare situazioni pericolose, è fondamentale rispettare alcune regole di base. Non bisogna utilizzare in modo irresponsabile fuochi d'artificio, gettare mozziconi o fiammiferi accesi se si fuma, accendere fuochi nei boschi senza rispettare le normative vigenti e stare attenti alle marmitte catalitiche che possono provocare incendi.

In zone a rischio di incendi boschivi, è essenziale prestare attenzione all'ambiente circostante e seguire scrupolosamente tutte le norme e precauzioni quando si utilizzano strumenti da lavoro in campagna. È importante anche non abbandonare rifiuti nei boschi, pulire la vegetazione infestante e i rifiuti infiammabili intorno alle abitazioni e ai fabbricati nelle aree più esposte agli incendi.

In caso di principio di incendio, è consigliabile cercare di spegnerlo solo se si ha una via di fuga sicura, evitando di sostare in punti sovrastanti l'incendio o invasi dal fumo, e agevolando l'intervento dei mezzi di soccorso.

Se ci si trova minacciati dal fuoco, è importante cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, raggrupparsi in luoghi protetti come le spiagge o le aree già bruciate e mettere al sicuro bombole di gas e liquidi infiammabili. In caso di necessità, è essenziale segnalare la propria presenza e contattare immediatamente i servizi di emergenza competenti per ricevere assistenza.