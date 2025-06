Le avrebbe dato un morso talmente forte da staccarle la lingua: il terribile episodio di violenza è avvenuto ad Arezzo, dove una donna di 29 anni sarebbe stata gravemente ferita dal suo compagno durante una lite in piazza.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe morso la compagna con tale ferocia da reciderle la lingua, sotto gli occhi sgomenti dei presenti. Una testimone sarebbe riuscita a raccogliere e consegnare ai soccorritori il pezzo di lingua strappato.

La vittima è stata tempestivamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici sono stati in grado di riattaccarle la lingua, grazie alla prontezza dell'intervento del 118. Nel frattempo, il presunto aggressore avrebbe cercato di dileguarsi ma è stato fermato da alcuni cittadini.

L'uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi e le autorità stanno valutando se applicare il codice rosso, riservato ai casi di violenza sulle donne. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono al lavoro per raccogliere tutte le testimonianze necessarie a far luce su questa tragica vicenda.