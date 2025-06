È un’altra giornata di fuoco per il Corpo forestale regionale, impegnato fin dalle prime ore del mattino nel coordinamento delle operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi divampati ieri nei territori comunali di Guasila e Bonorva.

Le squadre della SOUP (Sala operativa unificata permanente), in costante contatto con le Sale operative ripartimentali, hanno garantito il monitoraggio degli incendi per tutta la notte. Sul terreno sono intervenute le pattuglie del CFVA (Corpo forestale e di vigilanza ambientale), supportate da squadre di volontari, barraccelli e operai dell'Agenzia Forestas, dislocati lungo i perimetri delle aree colpite.

Questa mattina, la complessità dello scenario – aggravata dall'estensione del fronte del fuoco, dalla morfologia accidentata del territorio e dalla presenza di numerosi rimboschimenti – ha reso necessario l’intervento aereo. Su richiesta del DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento), sono stati mobilitati gli elicotteri antincendio delle basi di Villasalto, per l’area di Guasila, e Farcana, per quella di Bonorva.

Le operazioni sono tuttora in corso e si preannunciano lunghe e impegnative. L'obiettivo prioritario resta la messa in sicurezza delle aree colpite, in attesa della completa bonifica del territorio.