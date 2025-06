Un giovane escursionista di 33 anni, Marco Panzeri, è stato ritrovato morto dopo essere stato disperso questa mattina, domenica 15 giugno, nei boschi sopra Crandola, situata in alta Valsassina, in provincia di Lecco. Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio dopo che i familiari avevano segnalato la sua scomparsa, preoccupati per il fatto che il giovane non fosse tornato a casa.

A intervenire per le ricerche i soccorritori della stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, i vigili del fuoco del nucleo Saf - Speleo alpino fluviale e del Reparto Volo regionale, gli esperti del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i carabinieri di Casargo (Lecco) sono intervenuti sul luogo.

Panzeri e suo padre erano arrivati al piccolo comune dell'Alta Valsassina al mattino per un'escursione in una zona che conoscevano bene. Dopo aver parcheggiato l'auto in via Maggenghi per andare a cercare funghi, si sono addentrati nella boscaglia e si sono separati. L'accordo era di riunirsi più tardi, ma Marco è stato perso di vista. Iùl corpo del 33enne è stato ritrovato grazie all'elicottero Drago 150, dotato di strumenti per individuare i segnali dei telefoni cellulari. Un'inchiesta è stata avviata per chiarire le circostanze esatte e la dinamica dell'incidente.