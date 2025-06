Momenti di tensione in Toscana, dove una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, e sono in corso le operazioni per ritrovarla.

Al lavoro i Vigili del fuoco di Firenze, insieme al personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e Calenzano, impegnati nelle ricerche a partire dalle 17:05 nel comune di Barberino del Mugello, vicino alla spiaggia della Cavallina di Via del Torracchione, per localizzare e soccorrere la bambina.

Sul luogo sono presenti squadre di terra, un'imbarcazione in navigazione per la ricerca in superficie e il sorvolo aereo del Drago 147 del reparto volo di Bologna. Inoltre, il nucleo sommozzatori è pronto per le immersioni, mentre una squadra a terra sta investigando nella zona circostante al punto di avvistamento più recente.