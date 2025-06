È morto il bambino (inizialmente si era detto erroneamente si trattasse di una bambina) di 10 anni, che era disperso nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno. Il piccolo, di origine marocchina ma nato in Italia, si trovava con la sua famiglia sulla riva del lago e, secondo una prima ricostruzione riportata da Leggo.it, stava nuotando vicino alla spiaggia di Cavallina quando è scomparso dalla vista dei presenti.

La famiglia, residente a Sesto Fiorentino, ha immediatamente segnalato la scomparsa del piccolo e le ricerche sono iniziate intorno alle 17, coinvolgendo carabinieri e vigili del fuoco, proseguendo per circa due ore, anche con l'ausilio dell'elicottero Drago e di imbarcazioni.

Purtroppo, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a trovare il corpo del bambino senza vita sul fondo del lago, a circa 7 metri dalla riva, dove era stato avvistato per l'ultima volta. Da determinare ora se la causa della morte sia stata un annegamento o un malore.

Morto anche un altro bambino di 6 anni nel Ferrarese

Un altro bambino di 6 anni, di origine tedesca, è morto tragicamente dopo un incidente in piscina al camping Tahiti a Lido Nazioni, nel Ferrarese. Come riportato da Leggo.it, nonostante il rapido intervento degli operatori sanitari e dei carabinieri di Comacchio, il bambino è deceduto poco dopo essere stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale.