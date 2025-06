Si trovava a una festa in spiaggia Mariano Olla, il 16enne trovato senza vita ieri mattina, sabato 14 giugno, nelle acque poco profonde della spiaggia del parcheggio Cuore, tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata sul mare di Sant'Elia.

Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Cagliari, sotto la guida di Davide Carboni, stanno cercando di fare luce sulla tragedia, ascoltando i partecipanti alla festa in spiaggia a cui Mariano ha preso parte.

Solo dopo l'autopsia prevista all'ospedale Brotzu di Cagliari saranno chiarite le circostanze della sua morte, con particolare attenzione ai risultati dei test tossicologici e istologici. Durante la festa, nessuno avrebbe notato l'allontanamento di Mariano né avrebbe prestato soccorso, sollevando interrogativi negli investigatori sull'eventuale consumo di alcol e droghe.

Il corpo del giovane è stato scoperto da pescatori e bagnanti, senza segni evidenti di violenza. Si ipotizza che Mariano si sia allontanato dal gruppo, abbia raggiunto la riva e sia caduto in acqua per cause ancora da determinare.

Restano molte domande irrisolte: perché si è separato dagli altri? Qualcuno ha visto il suo corpo in acqua? E perché nessuno ha dato l'allarme? In caso di conferma che qualcuno abbia notato il corpo senza intervenire, potrebbero essere sollevate accuse di omissione di soccorso.