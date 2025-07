Controlli più serrati, sanzioni a raffica e una strategia precisa per contrastare l’inciviltà urbana: ad Alghero l’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto alza il livello d’attenzione, specie durante la stagione estiva, quando il fenomeno tende fisiologicamente ad acuirsi.

Negli ultimi giorni la Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Salvatore Masala, ha intensificato le verifiche sul rispetto delle norme in materia di igiene urbana e occupazione del suolo pubblico. I numeri parlano chiaro: oltre trenta le sanzioni elevate tra pubblici esercizi, attività commerciali e cittadini. Nel mirino, in particolare, la gestione degli ecobox, spesso trascurati e maleodoranti, l’abbandono dei rifiuti fuori orario, l’uso improprio dei cestini stradali trasformati in veri e propri cassonetti, e l’occupazione abusiva degli spazi pubblici.

Nel dettaglio, quindici attività sono state multate con 250 euro ciascuna per la cattiva gestione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti. Dieci cittadini invece dovranno pagare 200 euro per aver depositato rifiuti domestici nei cestini gettacarte. Non sono mancati controlli anche sul fronte dell’occupazione del suolo pubblico, con sanzioni per le attività che eccedevano le superfici autorizzate o ne facevano uso senza permesso. Multati anche due campeggiatori abusivi, sanzionati con 500 euro a testa.

A fronte del 74,9% di raccolta differenziata raggiunto, l’amministrazione comunale rilancia dunque il proprio impegno per una città più ordinata e decorosa. «Stiamo portando avanti un’importante opera di trasformazione della sicurezza urbana – ha dichiarato il sindaco Cacciotto – con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio fondamentale per la vivibilità di Alghero».

In quest’ottica, è stato approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, che definisce regole più chiare per la gestione della città. Tra le misure adottate spiccano l’integrazione del sistema di videosorveglianza, un piano di contrasto all’abusivismo, controlli sul pagamento dei tributi comunali, e rilievi fonometrici per contenere la diffusione eccessiva di rumore, soprattutto durante la “movida” notturna.

A ciò si aggiunge il potenziamento del servizio notturno della Polizia Locale, ora operativa nei weekend fino alle 4 del mattino, per garantire sicurezza anche nelle ore più delicate. Il progetto di controllo urbano prevede pattugliamenti dinamici, presidi fissi, interventi su segnalazione e controlli mirati in aree ad alta affluenza: bivacchi, disturbo della quiete, degrado e sicurezza durante gli eventi sono tra le priorità.

L’estate ad Alghero si annuncia quindi più sicura, con un’amministrazione decisa a difendere il decoro urbano e il rispetto delle regole, a tutela della comunità e dei numerosi visitatori.