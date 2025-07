Incidente fra due auto questo pomeriggio ad Alghero. Intorno alle 14:15 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta sulla Strada Provinciale 44 in seguito dopo aver ricevuto segnalazione del sinistro.

Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si registrano feriti. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, garantendo le condizioni di sicurezza per il ripristino della viabilità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e i sanitari del 118.