Sono sedici gli incendi divampati oggi in Sardegna. In cinque di questi casi, a causa della portata delle fiamme e delle difficoltà operative a terra, è stato necessario il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale, in alcuni casi affiancati anche dai velivoli del concorso nazionale.

Il primo incendio rilevante si è sviluppato nell’agro di Villasimius, in località Bau Minnai. Le operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo Forestale della stazione di Castiadas, hanno coinvolto l’elicottero del CFVA decollato dalla base di Villasalto, una squadra di volontari locali e una dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Grazie al rapido intervento, le fiamme sono state domate poco dopo mezzogiorno.

Più complesso l’incendio che ha interessato l’agro di Goni, in località Costa de Flumini, dove le fiamme sono partite da quattro distinti punti fuoco, alimentando il sospetto di un’origine dolosa. Le operazioni sono state dirette dal personale del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal GAUF CFVA di Cagliari e dagli equipaggi degli elicotteri provenienti dalle basi di San Cosimo e Villasalto. Sono intervenute anche squadre di volontari di Sant’Andrea Frius e Goni, Forestas di Villasalto ed Escalaplano e i Vigili del Fuoco di Mandas. L’incendio ha bruciato circa un ettaro di macchia mediterranea e pascoli nudi, ed è stato spento intorno alle 14:40.

Nel primo pomeriggio, un rogo ha interessato anche l’agro di Genoni, in località N.ghe Dom’e Biriu. Le fiamme hanno distrutto circa due ettari di stoppie. Le operazioni sono state coordinate dalla stazione forestale di Laconi, con il supporto degli elicotteri delle basi CFVA di Sorgono e San Cosimo. Hanno preso parte allo spegnimento anche squadre di Forestas e volontari di Laconi, insieme ai Vigili del Fuoco di Mandas. L’intervento aereo si è protratto fino alle 17.

Altro incendio si è verificato in agro di Carbonia, in località S’Ortu de Is Braus. Anche in questo caso, la tempestiva risposta delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero. Il coordinamento è stato affidato alla stazione forestale di Carbonia, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base CFVA di Pula. Hanno operato sul posto due squadre di volontari di Carbonia e Villamassargia, due squadre Forestas di Carbonia e Iglesias, e una dei Vigili del Fuoco di Carbonia. L’elicottero ha lasciato l’area intorno alle 17;30.