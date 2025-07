Violento scontro poco prima delle 12:00 di oggi, giovedì 31 luglio lungo la Strada Provinciale 90 vicino a Domusnovas, dove si è verificato un grave incidente stradale coinvolgente due auto una Opel Corsa e una Ford Focus, per cause ancora da determinare.

A bordo della Opel Corsa c'erano un uomo nato nel 1955 e sua figlia del 2005, mentre nella Ford Focus viaggiava una donna del 1962. Entrambi i veicoli sono usciti fuori strada a seguito del terribile impatto frontale.

Tutti e tre sono rimasti feriti, con maggiore preoccupazione per le condizioni dell'uomo più anziano, sebbene non sia in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati in codice giallo presso gli ospedali Sirai di Carbonia e Monserrato dal personale medico del 118.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias e della Stazione Carabinieri di Domusnovas, stanno attualmente svolgendo indagini e accertamenti per comprendere l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.