In occasione della "Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani" promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Asl Ogliastra scende in campo con un’iniziativa di sensibilizzazione diretta alla cittadinanza.

Il prossimo 5 maggio, dalle 8 alle 13, l’ingresso dell'ospedale "Nostra Signora della Mercede" ospiterà una postazione informativa dedicata alla promozione dell'igiene delle mani.

L'evento è stato organizzato dall'équipe della Direzione del presidio ospedaliero, diretta dal dottor Luigi Ferrai, ed è coordinato dal dottor Alessio Piras, infermiere, e dalla dottoressa Lisa Deiana, assistente sanitario. L'iniziativa ha come obiettivo quello di rafforzare la consapevolezza dell'utenza circa il suo ruolo attivo nei percorsi di sicurezza e favorire i comportamenti corretti all'interno delle strutture sanitarie.

L'iniziativa di Lanusei punta sul coinvolgimento diretto dei cittadini, con un approccio interattivo ed esperienziale. Il personale sanitario dello staff della Direzione di presidio accoglierà gli utenti guidandoli in una dimostrazione pratica sulla corretta tecnica di frizione delle mani con soluzione idroalcolica.

Il momento centrale sarà la prova con la cosiddetta "scatola di Semmelweis": grazie all’uso di un gel fluorescente e di una lampada a raggi UV, i partecipanti potranno verificare istantaneamente l'efficacia della propria pulizia, evidenziando eventuali criticità. Oltre alle consulenze offerte ai visitatori, sarà distribuito materiale informativo cartaceo e gadget, come flaconcini tascabili di soluzione disinfettante, per incoraggiare il mantenimento di comportamenti corretti anche fuori dalle mura ospedaliere.