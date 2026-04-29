Un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) dei bovini è stato confermato nel Sud Sardegna. Stavolta a essere colpito è un allevamento di Ballao, a circa 45 chilometri di distanza da Cagliari in linea d'aria (78 chilometri sul percorso stradale).

Si tratta del quarto focolaio confermato dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, centro di riferimento italiano, dopo quelli scoperti a Muravera (2, uno di questi non più conteggiato), nella parte sud-orientale dell'Isola, e nella vicina Villaputzu, sempre nel Sarrabus. Le analisi chimiche risalgono alla giornata di ieri.

Attualmente, sempre secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario, complessivamente i capi malati sono finora 6, 2 quelli morti, mentre per effetto della normativa Ue, ne sono stati abbattuti finora 179.

Questo ultimo caso mette anche fortemente a rischio anche la partecipazione dei buoi che trainano il cocchio e gli altri carri addobbati per la 370/a Festa di Sant'Efisio a Cagliari dell'1 maggio, che ogni anno richiama migliaia di turisti in città con televisioni da tutto il mondo.

Oggi ci sarà la presentazione dell'evento e verrà data l'ufficialità dell'assenza dei bovini, a causa delle restrizioni dovute alla quarantena e quindi alla movimentazione tra territori in un'area di circa 50 chilometri in linea d'aria dall'allevamento cluster.