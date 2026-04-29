In occasione della processione di rientro del simulacro di Sant'Efisio, in programma domenica 4 maggio, saranno vigenti specifiche e temporanee limitazioni alla viabilità, per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Di seguito introdotte con ordinanza n. 1197/2026, a firma della dirigente del Servizio Mobilità:

Divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore 8 alle 24: nel Ponte Della Scafa e vie La Plaia (e Traversa I La Plaia) e Sassari, nella piazza Matteotti, nella via Roma (lato portici e corsia riservata bus e taxi in entrambe le direzioni), nel largo Carlo Felice e nella vie Crispi, nel corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne, nelle vie Azuni, Sant'Efisio, Portoscalas, Sant'Ignazio Da Laconi, Mameli (tratto via Caprera-largo Carlo Felice), Riva Di Ponente, Molo Sant'Agostino, Lungomare New York 11 Settembre 2001. E poi, nelle due strade adiacenti a piazza Del Carmine (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno-Binaghi) e nella via Malta (tratto vico Malta-via Sassari).

Divieto di transito veicolare lungo il percorso della processione, dalle ore 19 alle 24. Mentre nelle due vie adiacenti a piazza Del Carmine e in via Malta (tratto vico Malta-via Sassari) analoga prescrizione sarà anticipata alle ore 18 sino alle 24.

L'Amministrazione comunale invita tutte e tutti gli interessati a prestare attenzione alla segnaletica, programmare per tempo gli spostamenti e collaborare per la buona riuscita di una delle manifestazioni più sentite e partecipate di Cagliari e della Sardegna.