Quello che sembrava un affare vantaggioso su una nota piattaforma di compravendita online si è trasformato in una costosa trappola per un cittadino di Fonni. I Carabinieri della Stazione locale hanno concluso un’articolata attività d’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone, ritenute responsabili di una truffa in concorso legata alla vendita fantasma di ricambi per auto.

La vicenda ha preso il via quando la vittima, intenzionata ad acquistare componenti per la propria vettura, è entrata in contatto con i sedicenti venditori. Dopo una breve trattativa telefonica che non aveva lasciato presagire nulla di sospetto, l'uomo ha proceduto al pagamento della somma pattuita, pari a 1.855 euro. Tuttavia, una volta incassato il denaro, i truffatori hanno interrotto bruscamente ogni comunicazione e si sono resi irreperibili, senza ovviamente provvedere mai alla spedizione della merce ordinata.

Nonostante il tentativo dei responsabili di far perdere le proprie tracce nel mondo digitale, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire l'intera vicenda attraverso una meticolosa analisi dei flussi finanziari e dei tabulati telefonici. Questo lavoro di incrocio dati ha permesso ai militari di identificare con certezza i tre soggetti coinvolti, che sono stati quindi denunciati.

Ora i tre dovranno rispondere del reato di truffa davanti all'Autorità Giudiziaria, mentre l'episodio serve a ricordare ancora una volta quanto sia importante mantenere alta la guardia quando si effettuano transazioni tra privati sul web.