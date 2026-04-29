Il CIPSS (Consorzio Industriale Provinciale di Sassari) avvierà nei prossimi giorni una serie di interventi di riqualificazione nei siti di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco.

A Porto Torres sarà completamente risistemata la rotatoria tra via Vespucci e via dell’Industria, nodo strategico per la viabilità interna ed esterna dell’area produttiva. Il progetto prevede un’azione integrata che unisce funzionalità e valorizzazione estetica: oltre al rifacimento delle superfici e dei collegamenti idrici, sarà realizzato un nuovo impianto di irrigazione automatizzato e una sistemazione a verde con essenze mediterranee – tra cui rosmarino, lavanda e rose paesaggistiche – pensate per garantire sostenibilità, basso fabbisogno idrico e qualità visiva. L’intervento include inoltre opere di scavo e posa di tubazioni, il ripristino delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi e un piano di manutenzione programmata della rotatoria, comprensivo di sfalcio, potature e sostituzione delle essenze vegetali. La sistemazione della rotonda, che cambierà aspetto a uno degli ingressi più trafficati dell’area industriale, si inserisce nelle attività di rinnovamento sostenibile del Consorzio, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio: tra queste, il protocollo d’intesa con il Comune di Porto Torres per la rimozione e la gestione coordinata dei mezzi e dei materiali abbandonati lungo le strade consortili, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e il decoro dell’agglomerato e dell’intera città.

Parallelamente, il Consorzio ha definito un piano organico di rinnovo della cartellonistica nei tre siti per migliorare l’orientamento, la sicurezza e l’identità complessiva delle aree produttive. I vecchi cartelli, ormai deteriorati, saranno sostituiti da segnali nuovi, più chiari e leggibili. In questo modo saranno garantite coerenza visiva e immediatezza delle informazioni e, insieme, rafforzata l’immagine complessiva delle aree industriali. A Porto Torres la nuova segnaletica sarà distribuita in modo capillare lungo gli assi principali e secondari, con particolare attenzione agli ingressi degli impianti e ai punti di maggiore traffico, con oltre venti punti informativi. A Sassari - Truncu Reale, il progetto prevede una riorganizzazione completa della segnaletica interna, con oltre dieci nuovi cartelli posizionati nei nodi viari principali e nelle aree di accesso, così come ad Alghero - San Marco, dove sarà prevista anche una segnaletica dedicata ad aree specifiche, come l’impianto di lavorazione della posidonia di prossimo avvio.

"I lavori rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture consortili e rispondono alle esigenze delle imprese in termini di accessibilità, decoro urbano e funzionalità degli spazi" sottolineano dal Consorzio.