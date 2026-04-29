Un incendio nel cuore della notte ha distrutto un’auto parcheggiata in via Manno, a Sant’Antioco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Al loro arrivo sul posto, i soccorritori hanno immediatamente delimitato l'intera area per ragioni di sicurezza, iniziando le operazioni di spegnimento delle fiamme che avevano ormai completamente avvolto il veicolo.

L'incendio ha causato lievi danni alla facciata di un'abitazione situata proprio nei pressi di dove l'auto era in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta domate le fiamme e completata la messa in sicurezza dell'area, i Vigili del Fuoco hanno dato il via ai rilievi necessari per stabilire le probabili cause che hanno scatenato il rogo.