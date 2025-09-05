Due turisti toscani sono stati soccorsi nel pomeriggio a Cala Biriola, sulla costa orientale della Sardegna. Intorno alle 14:30 i due si sono smarriti lungo il sentiero e non sono più riusciti a ritrovare la via del rientro.

Resisi conto della difficoltà, i due turisti hanno chiesto aiuto alla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto è stato inviato l’elicottero “Drago” del Reparto Volo Sardegna che è riuscito a localizzare i turisti e a recuperarli. Entrambi, nonostante lo spavento, si trovavano in buone condizioni di salute.