Momenti di apprensione questa mattina lungo la strada statale 131 Dcn, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia.

L’intervento è avvenuto intorno alle 8:10 al chilometro 77 in direzione Nuoro. Per cause ancora da accertare, una Citroën C3 è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante la percorrenza della carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola, che ha provveduto rapidamente allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Non risultano, al momento, persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo del veicolo.