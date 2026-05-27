Il Movimento 5 Stelle Sardegna si prepara a riunire la propria assemblea regionale sabato 30 maggio a Oristano, al Teatro Garau con inizio alle 9:30. All’incontro parteciperanno la presidente della Regione Alessandra Todde, il vicepresidente del Movimento Ettore Licheri, parlamentari, consiglieri regionali e comunali, coordinatori territoriali e rappresentanti del network giovani. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Movimento Giuseppe Conte.

L’appuntamento sarà dedicato a un confronto interno sul lavoro svolto e sulle priorità politiche dei prossimi mesi. A spiegarlo è il coordinatore regionale del M5s Sardegna Alessandro Solinas, che sottolinea il ruolo dell’assemblea come momento di sintesi e pianificazione.

«l'assemblea regionale sarà un momento di confronto per fare il punto sul lavoro svolto e definire le priorità e i percorsi politici dei prossimi mesi. La Sardegna affronta passaggi importanti e il Movimento vuole rafforzare il dialogo con i territori per costruire una pianificazione concreta sui temi strategici per l'Isola".

Nel documento diffuso dal Movimento viene evidenziato anche il percorso politico degli ultimi anni e gli obiettivi futuri. «In questi due anni la Sardegna ha rimesso al centro programmazione, investimenti e visione, affrontando dossier strategici e aprendo nuove opportunità di crescita per comunità, imprese e giovani - osserva il M5s - L'assemblea regionale sarà anche un momento di slancio politico e organizzativo, per rafforzare la presenza del Movimento nei territori e consolidare un progetto che guarda al futuro dell'Isola con ambizione e concretezza».