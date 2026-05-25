Tragedia lungo la provinciale 39, in località Monte Nule a Orani, dove questa mattina un motociclista ha perso la vita dopo essere uscito di strada mentre era alla guida della sua moto.

La vittima è un turista tedesco di 65 anni. Secondo quanto appreso, il corpo senza vita è stato trovato in un cespuglio un paio di ore dopo l'incidente. A dare l'allarme è stato un suo compagno di viaggio con cui stava girando la Sardegna in moto. L'amico è andato avanti con la sua moto, perdendolo di vista. Dopo un po' preoccupato perché non lo vedeva arrivare, è tornato indietro e ha dato l'allarme. I soccorritori hanno trovato il motociclista ormai privo di vita oltre la carreggiata, seminascosto da un cespuglio.

All'arrivo dell'ambulanza, gli operatori del 118 hanno solamente potuto costatare la morte. Sul posto anche la squadra 1A del comando provinciale Vigili del fuoco di Nuoro, la Polizia locale e i Carabinieri.