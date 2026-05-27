Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 16 di oggi lungo la strada provinciale 68, nel territorio comunale di Palmas Arborea. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un'auto che percorreva l'arteria stradale ha urtato violentemente una moto.

A causa dell'impatto particolarmente violento, il conducente del veicolo a due ruote è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dello scontro. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato immediatamente sul posto una squadra della sede centrale.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro e dei veicoli coinvolti. Nel frattempo, il motociclista ferito è stato preso in carico dal personale del servizio sanitario, che dopo le prime cure sul posto ne ha disposto il trasferimento in ospedale a bordo di un'ambulanza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità.