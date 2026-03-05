La prevenzione rimane fondamentale nella lotta contro le malattie cardiovascolari, ed è importante iniziare a prendersi cura del cuore sin da giovani. In linea con questo principio, la Cardiologia dell’ASL 3 di Nuoro ha avviato, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, un progetto mirato a esplorare la percezione del rischio derivante dal consumo di alcol e tabacco.



Il progetto è stato concepito dal Dottor Fabrizio Brau, esperto di fragilità cardiovascolare e dirigente medico della Cardiologia, il quale ha creato uno strumento basato su solide basi scientifiche per valutare il livello di consapevolezza della popolazione rispetto alle più recenti evidenze internazionali.

"Il questionario, completamente anonimo e accessibile tramite QR code affisso nelle aree dell’Ospedale San Francesco - spiega il dottor Brau - consentirà di raccogliere dati utili a migliorare la comunicazione sanitaria e rendere più efficaci le campagne di prevenzione. I risultati verranno successivamente pubblicati in forma aggregata.

"Sulla scia del successo delle ultime giornate 'Pulse Day' e 'Cardiologie Aperte' – dichiara Mauro Pisano, Direttore dell’Unità Operativa Cardiologia del San Francesco – anche questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un modello di sanità che non si limiti a 'inseguire le prestazioni', ma che governi la domanda sanitaria intervenendo sui fattori di rischio modificabili, rafforzando la cultura della prevenzione e riducendo nel tempo l’incidenza delle patologie cardiovascolari".