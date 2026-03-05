Un confronto pubblico sulle ragioni del No al referendum costituzionale in vista del voto del 22 e 23 marzo: è quello in programma oggi, giovedì 5 marzo alle 16:30, nell’aula consiliare del Comune di Sestu, dove si terrà l’iniziativa dal titolo “Nella Costituzione le ragioni del No”, promossa dal Partito Democratico nell’ambito della campagna “Vota No per difendere la Costituzione”.

All’incontro parteciperanno esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo giuridico. Tra gli interventi previsti quello di Pier Luigi Bersani, insieme alla presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari Cristina Ornano, al segretario regionale del Pd Silvio Lai, al segretario provinciale Efisio De Muru e al responsabile regionale del Forum Giustizia Mauro Massa. Interverranno anche il costituzionalista Andrea Deffenu, il segretario regionale di Sinistra Futura Luca Pizzuto, il capogruppo del M5S in Consiglio regionale Michele Ciusa, la segretaria della Camera del lavoro Cgil Simona Fanzecco e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. A coordinare l’incontro sarà la capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Sestu Michela Mura.

La tappa di Sestu segue l’appuntamento di ieri a Iglesias, dove Bersani ha presentato il libro “Chiedimi chi erano i Beatles – I giovani, la politica, la storia”, nell’ambito della rassegna culturale “Via Emilia – dialoghi su politica e cultura”. Durante l’incontro, oltre ai contenuti del volume, il confronto si è concentrato anche sull’attualità e sul rapporto tra le nuove generazioni e la partecipazione politica. All’iniziativa hanno preso parte lo storico Luciano Marrocu, che ha coordinato il dialogo, il sindaco di Iglesias e presidente della Provincia del Sulcis Mauro Usai, la pedagogista e responsabile nazionale per la formazione dei Giovani Democratici Chiara Pili e la dottoranda in Lettere Alessia Farci.