Allarme truffa a Nuoro: diversi cittadini hanno ricevuto in queste ore un sms sospetto che li invita a chiamare il numero 89342264 per presunte “comunicazioni che La riguardano”. Il prefisso 893 è utilizzato per servizi a pagamento che possono comportare costi molto elevati.
"La sigla Asi – volutamente ambigua – può facilmente essere confusa con quella dell'Asl", spiega l’Asl 3 di Nuoro in una nota ufficiale. L’azienda sanitaria smentisce qualsiasi coinvolgimento e precisa di non aver attivato alcun numero telefonico di questo tipo. "L'Asl 3 di Nuoro non invia messaggi richiedendo di contattare Call Center – aggiunge –. Si invita l'utenza a non tentare in alcun modo di contattare il numero presente nel messaggio ricevuto e di segnalare questi casi alle forze dell'ordine".
Un chiarimento arriva anche dall’Asi, l’Automotoclub Storico Italiano, il cui nome è stato impropriamente richiamato nel messaggio: "A seguito di segnalazioni su messaggi sms che invitavano a rivolgersi a 'uffici Asi' attraverso numeri di tipo 893XXXX, smentisce qualsiasi collegamento con tale comunicazione – sottolinea – Si tratta a tutti gli effetti di una truffa telefonica, già segnalata anche in altre città italiane. Massima attenzione, quindi, per evitare di cadere nella trappola".