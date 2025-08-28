PHOTO
Dopo gli sms truffa segnalati nei giorni scorsi dalla Asl di Nuoro, i messaggi fasulli arrivano ora anche ai cittadini che fanno riferimento alla Asl di Cagliari. Cambia il numero di telefono ma non il contenuto del messaggio, che invita a contattare un recapito a pagamento.
“Si prega di contattare i nostri uffici ASI al seguente numero 8959009060 per comunicazioni che La riguardano”: è questo il testo con cui i truffatori tentano di raggirare i destinatari. “Si tratta chiaramente di una truffa ai danni dei cittadini – spiega l’azienda – La direzione della Asl di Cagliari precisa che tale comunicazione, infatti, non arriva dai propri uffici e raccomanda a tutti i cittadini di non rispondere a questo genere di comunicazioni”.