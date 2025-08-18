È risultato positivo all'alcoltest, con un tasso di 1,71 g/l, superiore al limite legale il conducente 51enne di uno dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 16 agosto a San Gavino Monreale, precisamente all'incrocio tra via Trieste e via Roma.

Il sinistro ha visto l'impatto tra una Ford Fiesta guidata da un giovane di 20 anni residente a Furtei e una Fiat Croma guidata dal 51enne del luogo. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Villacidro erano intervenuti prontamente sulla scena, effettuando i rilievi e richiedendo gli accertamenti sull'alcol per entrambi i conducenti.

Dalle analisi è emerso che il 51enne è risultato positivo all'alcoltest, ed è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. La sua patente è stata ritirata e il veicolo, già sequestrato, è stato avviato alla procedura di confisca.

Questo intervento rientra nell'attività di controllo stradale costante svolta dai Carabinieri, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. L'Arma continuerà a garantire una presenza attiva e diffusa sul territorio per assicurare la sicurezza stradale e proteggere gli utenti della strada.