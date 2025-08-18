Durante la scorsa notte, un incendio, secondo le indagini preliminari doloso, è scoppiato a Uta, dove ha danneggiato alcuni arredi all'esterno di un bar.

Intervento immediato, subito dopo la segnalazione, dei Carabinieri di Iglesias, che una volta arrivati, hanno trovato il proprietario, un commerciante 64enne residente in zona, mentre spegneva le fiamme. Al momento dell'accaduto, il locale era già chiuso al pubblico. Poco dopo, sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno completato le operazioni di spegnimento e attuato la messa in sicurezza dell'area.

Attualmente, i Carabinieri stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e comprendere appieno i dettagli e le motivazioni dietro questo gesto.