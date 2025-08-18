Dopo aver rubato un iPhone di un pensionato di 79 anni in vacanza a Cagliari, avrebbe contattato la vittima chiedendo 200 euro per restituire il telefono, fingendosi un acquirente in buona fede. Ma il 79enne ha denunciato immediatamente l'accaduto ai Carabinieri, che hanno rapidamente individuato il sospettato e recuperato il telefono rubato durante una perquisizione domiciliare.

Il presunto ladro, un 19enne, è stato così arrestato per tentata estorsione dai militari della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Questo intervento di successo è stato possibile grazie alla pronta denuncia della vittima e all'azione tempestiva dei Carabinieri nel contrastare i reati predatori e proteggere i cittadini vulnerabili.