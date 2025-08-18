Ha compiuto un gesto eroico salvando un uomo in difficoltà in mare, durante un giorno di riposo a Castiadas, vicino alla spiaggia di Cala Sinzias, e per questo atto di straordinario coraggio e professionalità, l'Appuntato Scelto Vincenzo Marangoni è stato elogiato dal Tenente Colonnello Alfonso Musumeci, al comando del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna” di Cagliari.

Il bagnante era in pericolo e chiedeva aiuto mentre lottava contro le onde. Marangoni è intervenuto prontamente, tuffandosi senza esitazione nonostante le avverse condizioni, e mettendo a rischio la propria vita per portare il malcapitato sano e salvo a riva, dove è stato assistito da un medico presente sulla spiaggia. Il coraggio e la generosità dimostrati dal militare sono stati cruciali per salvare la vita del turista.

Il Comandante del Battaglione ha lodato pubblicamente Marangoni a nome di tutto il reparto, evidenziando il suo senso del dovere e lo spirito di servizio anche al di fuori dell'orario di lavoro. Anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha elogiato l'operato di Marangoni e degli altri militari coinvolti nell'incidente.

Questo episodio sottolinea l'impegno costante e la prontezza dei Carabinieri nel proteggere la vita e la sicurezza delle persone, incarnando i valori fondamentali dell'Istituzione attraverso gesti concreti di eroismo.