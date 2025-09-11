Il Colonnello Gennaro Cassese, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, ha presentato oggi, giovedì 11 settembre, quattro nuovi ufficiali destinati a ruoli chiave nel Comando Provinciale, nell'ambito del rinnovamento dell'organigramma al fine di garantire un controllo efficace del territorio e la sicurezza dei cittadini della provincia.

Il Capitano Angela Bellomo, proveniente da Pordenone, è stata nominata Comandante della Compagnia di Isili. Dopo aver completato gli studi presso istituti prestigiosi come l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha già ricoperto incarichi importanti all'interno dell'Arma.

Il Capitano Nicola Caterino, originario di Capua, assume il comando della Compagnia Carabinieri di Bitti. Con un percorso simile a quello della Capitano Bellomo, ha dimostrato competenza e dedizione nei vari incarichi svolti fino a oggi.

Il Capitano Fabrizio Meleddu, dopo aver guidato il NORM della Compagnia di Macomer, prenderà presto il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo. La sua esperienza e le sue missioni internazionali lo rendono un ufficiale di grande valore.

Il nuovo Comandante del NORM di Macomer sarà il S. Ten. Cesare Sciocchetti, un ufficiale con una solida formazione accademica e un passato sportivo nell'ambito del nuoto. Il suo arrivo darà una nuova spinta al reparto.

Il Colonnello Cassese ha ringraziato i colleghi che stanno cambiando incarico, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini della provincia. La dottoressa Alessandra Nigro, Prefetto di Nuoro, ha accolto i nuovi ufficiali sottolineando il ruolo fondamentale dell'Arma e la collaborazione tra le istituzioni statali.