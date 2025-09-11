La Polizia di Stato di Oristano ha individuato e segnalato all'Autorità Giudiziaria il giovane, monorenne, responsabile dell'incendio doloso che ha distrutto un piano dell'istituto scolastico "don Deodato Meloni" lo scorso Ferragosto. L'esito positivo delle indagini è stato possibile grazie al lavoro accurato e tempestivo svolto dagli agenti della Squadra Mobile. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune di Oristano sono state esaminate attentamente e supportate da prove raccolte sul luogo del crimine dal personale del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, che ha recuperato importanti impronte.

Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari.