La sezione Avis di Bultei organizza anche quest'anno, per domenica 14 settembre, "Una montagna di donazioni": una giornata all'insegna della solidarietà di raccolta sangue, con il motto "Con il sangue di montagna la salute ci guadagna"

La suggestiva località "Sa Fraigada" a Bultei sarà lo scenario di un evento di convivialità, amore nei confronti del prossimo e divertimento.

"Si tratta di fare un'opera di bene, viverla in uno scenario unico come quello della Foresta Demaniale di Fiorentini e allo stesso tempo contrastare l'emergenza che questo periodo affligge la Sardegna, e che deve far riflettere tutti, perché la donazione di sangue riguarda tutti", afferma ai nostri microfoni il presidente della sezione Avis di Bultei, Marco Sanna.

"Il direttivo esprime gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione dell'evento - dice ancora il presidente - e grazie a tutti quelli che doneranno".

IL PROGRAMMA

La donazione presso l'autoemoteca è prevista dalle 08:00 alle 12:00, seguita dal pranzo comunitario alle 13:00. Nel pomeriggio e per tutta la serata ci sarà musica dal vivo e intrattenimento, inclusi balli di gruppo con Elena.

In programma anche gare con tiro alla carabina ad aria compressa durante la giornata, mentre i bambini potranno divertirsi con i gonfiabili disponibili.

Per confermare la partecipazione al pranzo contattando i seguenti numeri: Marco 349/1587422 - Antonello 346/3557354 - Giuseppe 340/5482373.