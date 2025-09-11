Ottime notizie per la cagnolina Teodora, che era stata trasferita al canile municipale di Cagliari dopo aver vissuto nel parco di Monte Urpinu per tre anni: il rifugio è stato infatti contattato da un cittadino interessato ad adottarla e ora lei ha finalmente una famiglia.

"Avviate le procedure standard - spiega l'assessora all'ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi -. Dal 4 settembre Teodora ha una nuova famiglia, una casa con giardino e la compagnia di un altro cane con il quale sta instaurando un ottimo rapporto: il nuovo proprietario è in costante contatto con gli esperti del canile, che ringraziamo, che stanno contribuendo al suo inserimento nel nuovo contesto".

"È il risultato - continua l'assessora - del lavoro congiunto dell'amministrazione, con una apposita campagna di comunicazione, e delle tante cittadine e cittadini che si sono attivati con un passaparola spontaneo e continuo. Ringraziamo quindi il servizio di Gestione Faunistica per la gestione del caso, l'Ufficio del Garante degli animali per il supporto costante e tutte le persone che con la loro sensibilità e il loro interessamento hanno contribuito a rendere possibile quello che per Teodora sembra davvero essere un lieto fine. Cogliamo poi l'occasione, come amministrazione, per invitare tutte e tutti a visitare il canile municipale, dove sono 130 gli ospiti in attesa di adozione a fronte di una quarantina di adozioni effettuate nell'ultimo anno".