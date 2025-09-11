Un 22enne marocchino residente a Capoterra e un 20enne algerino residente a Quartu Sant’Elena, entrambi senza lavoro e già noti alle autorità, sono stati arrestati a Cagliari nelle prime ore di oggi, giovedì 11 settembre, con l'accusa di detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Durante un normale pattugliamento lungo viale Trieste, i militari hanno notato uno scooter guidato in modo sospetto e il nervosismo dei due occupanti al loro avvistamento. Questo ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo che ha portato al ritrovamento di 15 dosi di marijuana, un grammo di hashish, 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.610 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Successive perquisizioni presso le abitazioni dei giovani hanno permesso di scoprire altri due bilancini di precisione nella casa del 20enne. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti al Tribunale di Cagliari per un rapido processo attualmente in corso.