Le autorità hanno eseguito misure cautelari contro 88 persone, indagate per reati legati alla criminalità organizzata, traffico di droga, tentato omicidio, estorsione, riciclaggio, detenzione illegale di armi e associazione per il furto di auto di lusso.

L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Salerno e dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore in 21 comuni di cinque regioni. Le azioni sono state autorizzate da due ordinanze emesse dai giudici di Salerno, con la partecipazione di oltre 500 agenti tra Polizia e Carabinieri, supportati da elicotteri e unità cinofile.

Contestualmente, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato beni di indagati sospettati di possedere ricchezze non giustificate dai loro redditi.