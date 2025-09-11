Una cerimonia speciale ha avuto luogo lo scorso sabato 6 settembre a Sennori, durante la giornata dei Fedales 75, in cui è stato ricordato con la mente, e soprattutto con il cuore, Gianluca Muresu, facente parte dell'affiatato gruppo e venuto purtroppo a mancare troppo presto.

Un ricordo in nome della solidarietà e della donazione del sangue che tiene alta la bandiera dell'amore nei confronti del prossimo e di un gesto semplice quanto fondamentale per chiunque.

"I ragazzi hanno indossato la maglia targata Avis in suo ricordo, ed stato per noi del direttivo un modo per sentirlo vicino - Sono le parole della presidente della sezione Avis di Sennori, Maria Franca Muresu -. Con Gianluca abbiamo condiviso l'infanzia, i primi anni di scuola e un lungo percorso di vita associativa avisina. L'impegno dei Fedales è quello di dedicare una prossima data di raccolta sangue come nell'anno precedente, e puntiamo a raccogliere almeno 30 sacche".

"È stata una grandissima emozione ritrovarci ai nostri 50 anni - prosegue la presidente - e altrettanto doloroso non vederlo tra noi. Come associazione abbiamo donato le magliette rosse Avis per ricordare tutto il suo impegno e l'amore per il prossimo".

Una giornata ideata e promossa dal gruppo del 74, e che nell'assemblea annuale dell'Avis di Sennori viene messa a verbale ormai come consueto evento dell'anno, considerato il successo riscontrato in termini di raccolta.