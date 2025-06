È arrivata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Dario Tuveri, il 36enne di Siniscola finito in manette all'inizio del mese nell'inchiesta sulla serie di attentati avvenuti nel centro della Baronia.

L'uomo è ritenuto responsabile di rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi e munizioni.

Le indagini erano state avviate nel novembre dello scorso anno dai carabinieri di Siniscola. Secondo l'accusa, il 7 novembre, verso le 20, Tuveri si sarebbe introdotto, mascherato, in un supermercato di via Barbagia. Qui dopo aver minacciato una cassiera con la pistola, si sarebbe impossessato di 540 euro che erano custoditi nel registratore di cassa, per poi dileguarsi a piedi.