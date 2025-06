Paura nel pomeriggio nelle acque di Ezzi Mannu, a Stintino, dove una turista di 63 anni è stata trasportata al largo mentre si trovava su un materassino gonfiabile.

A metterla in difficoltà alcune raffiche di vento improvvise e intense, che l’hanno allontanata rapidamente dalla riva. Alcuni bagnanti, notando la situazione di pericolo, hanno allertato la Capitaneria di Porto di Porto Torres, che ha subito attivato l’intervento di soccorso.

È stato così disposto l’invio del battello veloce A60 della Guardia Costiera, che ha raggiunto in tempi brevi la donna, riportandola in porto in condizioni di sicurezza.

La turista, in evidente stato di agitazione anche perché non sapeva nuotare, è stata affidata ai sanitari del 118 presenti in banchina per gli accertamenti del caso. Non ha riportato ferite.

L’episodio, spiegano dalla Capitaneria, “sottolinea l’importanza della vigilanza e della prudenza in mare, specialmente in presenza di cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche”.

L’invito rivolto ai bagnanti è quello di “prestare attenzione alle previsioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza durante le attività balneari”.