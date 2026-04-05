La Pasqua, chiamata Pasca Manna in Sardegna, ha da sempre rappresentato il concetto di rinascita e di risveglio della natura dopo l'inverno, simboleggiando la speranza per un'abbondante raccolta e per la fertilità.

L'uovo gioca un ruolo fondamentale durante questo periodo, poiché simboleggia il principio della vita e della rigenerazione. Presente sin dalle antiche civiltà, durante le festività pasquali l'uovo è protagonista in molteplici forme, sia commestibili che decorative: dalle uova dipinte a mano a quelle di cioccolato, fino agli oggetti d'arte.

I bambini si divertono a decorare le uova, mentre gli adulti le regalano come segno di auspicio. In Sardegna, un gesto tradizionale è offrire il coccoi cun s’ou: un pane speciale con un uovo al centro, simbolo di amicizia e buona sorte per il futuro, un dono molto apprezzato nella cultura locale.

Su coccoi è un tipico pane sardo di grano duro molto croccante fuori e morbido dentro. Quello cun s’ou viene realizzato in mille forme diverse, una più fantasiosa (e gustosa) dell’altra, alcune più semplici e altre più complesse, ma tutte con un sapore e un profumo che entrano del cuore e sanno di Sardegna!

Tutte queste forme meravigliose di pane vengono completate incastonando un uovo con il guscio nella pasta del pane e lasciato cuocere assieme.

In passato, le famiglie più povere che non potevano permettersi le uova, preparavano su coccoi con le mandorle, che lo addolcivano rendendolo più particolare per un periodo dell’anno speciale per tutti, cattolici e non, come la Settimana Santa.