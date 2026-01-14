Dopo anni di attesa, uno dei principali accessi stradali a Nuoro tornerà finalmente fruibile. La Regione ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro per avviare i lavori di messa in sicurezza della galleria di Mughina, chiusa dal gennaio 2022.

Originariamente interdetta per lavori di ristrutturazione, la galleria non è mai stata riaperta a causa di problemi strutturali alla volta. Per quattro anni i nuoresi e chiunque si recasse in città hanno dovuto percorrere percorsi alternativi, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino, aggravato dal passaggio di mezzi pesanti, soprattutto lungo la circonvallazione e l’innesto con la strada provinciale per Oliena e Dorgali.

Nel 2023, dopo le indagini geologiche, erano già stati stanziati 10 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza, ma senza un progetto esecutivo definito, la galleria è rimasta chiusa.

Ora, la Giunta regionale ha formalizzato l’assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione. Con questo nuovo stanziamento, il totale disponibile sale a 20 milioni di euro.

L’Assessorato dei Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu, ha collaborato a stretto contatto con il Comune di Nuoro, definendo un progetto di fattibilità tecnico-economico condiviso. Dei nuovi 10 milioni, 4,7 milioni sono destinati a completare la progettazione entro il primo semestre del 2027, mentre i restanti 5,3 milioni finanzieranno i lavori, il cui completamento è previsto per il secondo semestre del 2028, secondo il cronoprogramma e il piano finanziario dell’opera.