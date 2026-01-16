Una terribile esperienza traumatica per una donna di 49 anni, incinta al terzo mese, a Merine, frazione di Lizzanello, in provincia di Lecce, quando il suo Bulldog è stato brutalmente attaccato e ucciso da un cane di razza Amstaff. La donna, trasportata d'urgenza in ospedale dopo aver avvertito un malore, ha purtroppo perso il feto poche ore dopo. Le autorità stanno indagando per cercare eventuali collegamenti tra i due tragici eventi.



L'aggressione al bulldog, come riporta Tg Com 24, è avvenuta domenica 11 gennaio all'interno di un complesso residenziale, dove l'Amstaff ha attaccato il cane della donna in modo improvviso mentre era libero e senza museruola. Dopo le segnalazioni dei testimoni presenti, che hanno assistito all'aggressione e al peggioramento della salute della donna, sono intervenuti Polizia e Carabinieri.



La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata d'urgenza all'ospedale, mentre il proprietario dell'Amstaff è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno degli animali dopo l'episodio. Il cane è stato messo in sicurezza e trasferito in un canile in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.