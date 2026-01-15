Paura sulla costa di Baunei durane la mattina di oggi, giovedì 15 gennaio, quando una turista di 28 anni originaria della Repubblica Ceca è stata coinvolta in un incidente con il parapendio.

Fortunatamente, la giovane è salva grazie alla vela del parapendio che si è aggrappata a una sporgenza sulla scogliera di Pedra Longa durante la caduta.

Il servizio di emergenza 118 di Sassari è stato contattato per intervenire e ha inviato immediatamente l'elicottero dell'Areus con un soccorritore che è riuscito a raggiungere la donna tramite verricello e a portarla in salvo.

A causa della caduta, la turista ha subito lesioni alla colonna vertebrale e al bacino, ed è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro per ricevere le cure necessarie.