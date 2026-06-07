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La bellezza d novantasei anni di età, ma la stessa voglia di partecipare attivamente alla vita della comunità.
Durante la mattina di oggi, domenica 7 giugno, la signora Tzia Virginia Carta si è recata al seggio elettorale per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni comunali di Ollolai, offrendo a tutti un bellissimo esempio di senso civico e attaccamento al proprio paese.
Con il suo gesto, Tzia Virginia dimostra come l’impegno verso la comunità non abbia età e come il diritto di voto rappresenti ancora oggi uno strumento prezioso per contribuire al futuro del proprio territorio.
Una presenza fondamentale che racconta una vita di partecipazione e che merita l’ammirazione e il rispetto di tutta la comunità.