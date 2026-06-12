Due nuovi pediatri hanno scelto di operare nel territorio della ASL 3 di Nuoro nell’ambito delle assegnazioni relative all’annualità 2026, rese possibili grazie al bando pubblicato da ARES Sardegna.

Gli incarichi riguardano due differenti ambiti territoriali. Il primo è stato assegnato all’ambito 6, che comprende i Comuni di Fonni, Gavoi, Lodine e Ollolai. Il secondo interessa invece l’ambito 13, formato dai Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai.

Le assegnazioni sono state definite martedì 9 giugno nella sede di ARES Sardegna, dove sono stati convocati i candidati interessati alla copertura degli incarichi vacanti di Pediatria di libera scelta. I professionisti hanno accettato le sedi seguendo l’ordine di priorità indicato nelle domande presentate per la partecipazione al bando.

Con il conferimento degli incarichi si compie un ulteriore passo verso il rafforzamento dell’assistenza pediatrica in alcune aree del Nuorese, garantendo una maggiore copertura del servizio alle famiglie e ai bambini dei territori interessati.

Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale di assegnazione da parte del direttore generale della rispettiva ASL, i pediatri avranno a disposizione 45 giorni di tempo per avviare l’attività e aprire l’ambulatorio nell’ambito territoriale prescelto.