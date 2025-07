Oliena e Monserrat: un gemellaggio di fede e cultura

Due giorni di fede, spiritualità e amicizia quelli da venerdì 25 luglio a oggi, in cui una delegazione di Oliena è in visita presso il monastero di Monserrat in Catalogna, con cui la comunità barbaricina è gemellata.

La visita è stata facilitata dall'amministrazione comunale di Oliena, che ha svolto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'incontro, il quale si inserisce all'interno delle celebrazioni per il millenario di fondazione della Basilica benedettina, e ha visto il tenore Antoni Mereu esibirsi con i suoi canti, incantando il pubblico presente.

Oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, erano presenti i priori del comitato festeggiamenti della Madonna di Monserrata e un gruppo di fedeli in pellegrinaggio.

Questi momenti di confronto con culture e storie diverse sono cruciali per arricchire entrambe le comunità coinvolte e rafforzare i legami di amicizia. L'incontro tra Oliena e Oliana potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di collaborazione e incontri futuri.