Il Comune di Cagliari si è preparato per garantire un supporto durante il Giubileo dei giovani del 2025 a Roma. Un Gruppo di missione della Colonna mobile Anci ha ufficialmente preso servizio alle 7 del mattino di oggi, domenica 27 luglio, composto da dieci membri provenienti da vari servizi comunali.

Questa squadra, sotto la guida di Giovanni Musu e il coordinamento di Evandro Pillosu, sarà impegnata in attività di supporto e assistenza durante l'importante manifestazione, dimostrando la prontezza e la capacità di risposta del personale comunale.

La partecipazione a questo evento, come riferisce l'amministrazione comunale, rappresenta un'opportunità di crescita professionale per tutti i dipendenti coinvolti, evidenziando anche una efficace collaborazione tra le diverse strutture del Comune di Cagliari.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, nel manifestare il proprio sostegno all’operato del gruppo, ha sottolineato: “La presenza della Colonna mobile, coordinata dalla nostra Protezione civile, a Roma durante il Giubileo dei giovani testimonia l’impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire servizi di qualità e sicurezza per le cittadine, i cittadini e i visitatori. Questa esperienza ci consente di mettere in evidenza il livello di preparazione raggiunto e di rafforzare la nostra capacità di intervento in situazioni di emergenza”.